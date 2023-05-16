Для нанесения ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины 27 ракетных и 37 авиационных ударов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00. "В течение этих суток противник нанес 27 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками. Еще две ракеты с С-300 оккупанты применили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела населенных пунктов Дворична, Волчанск и Тищенковка Харьковской области, есть погибшие и раненые гражданские лица, уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

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Ночная ракетная атака на Украину

Сегодня ночью происходила масштабная ракетная атака на Украину. В воздушных силах заявили, что ее особенностью было применение большого количества ракет "Кинжал". Атака происходила с истребителей МиГ - 31К. С двух направлений – с севера и с востока. Корабли атаковали с Черного моря.

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