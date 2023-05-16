Относительно онлайн-камер нужно работать не только с государственными институтами, ведь камеры есть и на коммерческих структурах, на заправках и на других различных зданиях и заведениях.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что российские оккупанты не должны наблюдать за работой украинской противовоздушной обороны через онлайн-трансляцию уличных камер, поэтому не исключает новых решений военных администраций.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос относительно ночной ракетной атаки на Украину и того, что некоторые постились онлайн видео работы систем украинской противовоздушной обороны.

"О том, что действительно появляется много видео... даже сегодня затронута очень важная тема - даже не то, что люди выкладывали, а то, что у нас работают камеры. Такие камеры работают всегда по всему миру, которые в режиме онлайн делают трансляции на Youtube-каналы", - сказал Игнат.

Видео дня

Он подчеркнул, что в Украине сейчас действует военное положение.

"Я думаю, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями. Когда есть работа противовоздушной обороны, когда есть угроза того, что будет утечка информации, - я думаю, что органы военных администраций подкорректируют этот вопрос, чтобы синхронизировано как-то не давать врагу возможности в режиме онлайн наблюдать за боевой работой наших систем ПВО", - подчеркнул спикер.

В то же время, добавил Игнат, относительно онлайн-камер нужно работать не только с государственными институтами, ведь камеры есть и на коммерческих структурах, на заправках и на других различных зданиях и заведениях.

Говоря о съемке работы ПВО местными жителями и том, что они выкладывают эти материалы в интернет, Игнат подчеркнул, что это вопрос совести этих людей.

"Понятно, что телефоны сегодня есть у всех. Даже у детей маленьких, которые могут довольно таки просто из своего окна снимать боевую работу. Я думаю, надо разъяснять людям", - сказал спикер ВС ВСУ.

Проблема с камерами, которые снимают работу ПВО

Несмотря на запрет съемки военных объектов в Украине, российские оккупанты могут наблюдать работу украинской противовоздушной обороны в режиме онлайн, ведь в Украине до сих пор работают уличные камеры, транслирующие панорамы городов в прямом эфире. Через них враг может отслеживать места работы украинской ПВО.