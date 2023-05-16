Это была уже восьмая массированная атака по столице.

Российская Федерация рано утром 16 мая совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Безрезультатный обстрел стоил агрессору $ 119,08 миллиона.

Согласно данным Воздушных сил, сегодня россияне использовали:

6 ракет аэробалистиных ракет "Кинжал";

9 крылатых ракет"Калибр";

3 баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется);

6 ударных БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

Ранее издание Forbes сообщало, что одна ракета "Калибр" стоит $6,5 млн. Таким образом общий залп 16 мая обошелся РФ в $58,5 млн. Пуски ракет Х-47 "Кинжал", каждая из которых оценивается в около $10 млн, стоили РФ $60 млн.

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Согласно информации в открытых источниках, стоимость иранских БПЛА Shahed-136/131 варьируется от $20 тыс. до $50 тыс. за единицу. Запуск 6 таких беспилотников обошелся стране-оккупанту $280 тыс.

Согласно оценке Генштаба, российский беспилотник "Орлан-10" стоит $100 тыс. Сколько точно стоит SuperCam неизвестно, но если его цена такая же, как у "орлана", то за все три БПЛА Россия заплатила $300 тысяч.

Ракетная атака 16 мая

Как сообщал УНИАН, восьмая массированная атака по Киеву оказалась исключительной по своей плотности - большое количество ракет за очень короткий промежуток времени.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что силы ПВО сбили все выпущенные оккупантами ракеты. Позже в ГСЧС показали кадры последствий ракетной атаки россиян по столице.

Военный эксперт Сергей Згурец назвал эту ночь исторической, поскольку РФ использовала "Кинжал" для массовой атаки и все равно не смогла продавить украинскую ПВО.

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