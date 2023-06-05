Официальные лица США видят признаки того, что Вооруженные силы Украины, возможно, начали контрнаступление.
Как сообщает New York Times, Украина хранила молчание о военных операциях после нескольких месяцев подготовки. Однако всплеск атак был возможным признаком начала давно запланированного контрнаступления.
Свою оценку американские чиновники основывали на информации с военных спутников США, которые зафиксировали всплеск активности с украинских военных позиций.
Одна из трудностей в определении точного начала контрнаступления ВСУ заключается в том, что боевые действия вполне могут начаться с ложных маневров или диверсий, которые трудно расшифровать.
Американские военные аналитики заявили, что, по их мнению, украинские подразделения начали первоначальный удар, чтобы определить позицию и численность российских сил.
Контрнаступление ВСУ - что известно
Накануне в Министерстве обороны Украины опубликовали видео с военнослужащими и красноречивым намеком перед предстоящим контрнаступлением.
В Минобороны Украины заявили, что силы обороны на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям - в частности, имеют успехи на Бахмутском направлении, там занимают господствующие высоты.