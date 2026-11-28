Если дрон летит слишком быстро, соединение может прерваться. Если же слишком медленно – его легче перехватить.

Ограничения скорости в системе Starshield – военной версии спутникового интернет-сервиса Starlink – ограничивают атаки украинских военных, фактически вынуждая их воевать "со связанными руками". Об этом идет речь в материале The Wall Street Journal.

Украинские дроны ближнего радиуса действия вблизи линии фронта в основном управляются по радиоканалу, хотя некоторые используют оптоволоконные кабели. Однако для операций на средних дистанциях – против тыловых районов и линий снабжения российских войск – Украина критически зависит от Starshield. Именно эти операции сыграли важную роль в том, что в текущем году продвижение российских войск ограничилось лишь незначительными территориальными приобретениями.

Однако ограничение скорости Starlink фактически ограничивает применение системы украинскими военными лишь стационарными задачами, например, для обеспечения связи между подразделениями:

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"В Киеве опасаются, что ограничение скорости на удерживаемых Россией территориях Украины стало новой реальностью, которая может снизить эффективность кампании по нанесению ударов на средние дистанции. По мнению военных аналитиков, со временем это может позволить Москве более успешно перебрасывать войска, боеприпасы и другие ресурсы к линии фронта, что создаст предпосылки для российских наступлений в следующем году".

ВСУ больше не могут действовать с прежней эффективностью

"Из-за введенного ограничения скорости мы не можем выполнять некоторые задачи, в том числе перехват ракет", – говорит старший лейтенант 1-го батальона беспилотных систем в составе 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Владислав Олийнык.

Более медленные беспилотники по-прежнему способны поражать российскую бронетехнику или грузовики со снабжением. Однако, чтобы добраться до цели, им необходимо преодолеть российскую систему ПВО. "При более низкой скорости наши дроны легче перехватить", – отмечает Олийнык.

По словам оператора беспилотников с позывным "Лоза", теперь для поражения одной цели зачастую требуется больше аппаратов, поскольку значительная их часть теряется из-за сбоев связи или российского огня.

Некоторые операторы беспилотников отмечают, что ограничения скорости порой кажутся совершенно случайными. Иногда скорость соединения над территориями, оккупированными Россией, может достигать около 200 км/ч. В других случаях связь пропадает даже при низкой скорости.

"Никогда не знаешь, чего ожидать, – говорит Лоза. – Вроде бы всё в порядке, а потом внезапно возникают проблемы со связью".

Украинские военные ищут альтернативы спутникам SpaceX

В частности, операторы дронов используют mesh-сети, в которых беспилотники выступают в роли ретрансляторов радиосигналов для других аппаратов, либо задействуют сотовые сети. Некоторые подразделения также пользуются услугами израильского провайдера спутниковой связи HiSKY.

Однако у всех этих вариантов есть существенные недостатки. Сотовые сети работают лишь в некоторых районах, к тому же россиянам проще глушить такие каналы связи. Для создания mesh-сетей требуется дорогостоящее оборудование, а передача видеопотока зачастую происходит со значительной задержкой.

Европейские спутниковые операторы – например, OneWeb (входит в группу Eutelsat) – располагают гораздо менее обширными сетями, чем Starlink, а их терминалы стоят дороже. Кроме того, многие беспилотники, производимые в Украине, настроены на работу именно с сервисами SpaceX. Чтобы перенастроить их для использования других систем связи, зачастую приходится отправлять аппараты обратно производителю.

Отключение Starlink

Ранее СМИ сообщали, что ограничение скорости Starlink становится средством давления на Украину.

Также командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что ограничение скорости Starlink ослабит украинскую ПВО. Он отметил, что применение подобных средств позволяет управлять дронами в режиме реального времени.

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