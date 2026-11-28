В отличие от Starlink, HiSKY работает и на территории России/

В условиях постоянных ограничений скорости Starlink Украина ищет альтернативы технологии Илона Маска. В частности, некоторые подразделения ВСУ пользуются услугами израильского провайдера спутниковой связи HiSKY. По данным источников The Wall Street Journal, именно эта система применялась для атаки на Крымский мост.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, в некоторых украинских боеприпасах, применявшихся для атак на мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, использовалась система HiSKY. В отличие от Starlink, HiSKY работает и на территории России; по словам одного из собеседников, украинские операторы дронов использовали эту систему для поиска российских пусковых установок баллистических ракет", - пишет издание.

Как отметил один из источников, израильская система требует более высокой технической квалификации – в частности, присутствия специалистов непосредственно во время выполнения миссий, – в то время как терминалы Starlink отличаются простотой в использовании.

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"Это означает, что данная система, скорее всего, будет применяться лишь в ходе особо важных операций, а не для повседневных задач, которые украинским силам приходится выполнять ежедневно в условиях продолжающегося российского вторжения", - указывает издание.

Кроме того, многие беспилотники, производимые в Украине, настроены на работу именно с сервисами SpaceX. Чтобы перенастроить их для использования других систем связи, зачастую приходится отправлять аппараты обратно производителю.

Удар по Крымскому мосту

В ночь на 16 ноября Украина атаковала Крымский мост. Вскоре стало известно, что удар был нанесен именно по автомобильной части моста.

Уже на следующий день произошла повторная атака по Крымскому мосту. После этого движение транспорта было приостановлено. В результате ударов обрушилась одна из арок Крымского моста.

По оценкам, разрушение стратегически важного моста перерезало пути снабжения российских войск, действующих на юге и востоке Украины, а также на оккупированном полуострове. Атака создала дополнительную нагрузку на логистику, которая и без того была перегружена.

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