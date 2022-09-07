Тем временем ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцевое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.

За минувшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 вылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Большие Проходы, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд и Безымянное", - говорится в сообщении.

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Тем временем подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины.

"Нашим воинам удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное", - отметили в Генштабе.

Так на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

В частности, на Северском направлении зафиксированы минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфине, Запселье, Мануховка и Стукаловка Сумской области.

На Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки. На Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись Славянск, большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Долгенькое.

Тем временем на Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григоровки. На Бахмутском направлении осуществлял обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцевое, Веселая Долина, Майорськ и Яковлевка, а на Авдеевском направлении обстреляны Авдеевку, Опытное, Водяное, Тоненькое и Первомайское.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, огневому влиянию подверглись районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки.

На Запорожском направлении оккупанты задействовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Свободное Поле и Шевченко.

На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. Кроме того, враг вел воздушную разведку БПЛА - совершил 34 вылета.

Ранее УНИАН уже сообщал, что частные военные компании врага несут существенные потери.

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