Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелораненых и убитых.

Частные военные компании врага несут существенные потери. Уже известно, что тела многих погибших оккупантов не идентифицируются и считаются пропавшими без вести.

Об этом на свои странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отметили, что тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести.

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