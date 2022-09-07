Сеть сервисных центров практически восстановлена к довоенному периоду.

В Украине возобновлена работа около 450 подразделений миграционной службы и 140 сервисных центров.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации с работой сервисных центров МВД в Украине, которые приостанавливали свою деятельность с началом вторжения российских войск.

"Мы сегодня уже восстановили, у нас работают фактически где-то 450 подразделений миграционной службы по всей Украине и где-то примерно 140 сервисных центров в большинстве областей Украины, даже там, где на сегодня ведутся боевые действия. Доступно можно записаться через электронную очередь и получить необходимые услуги", - сказал Монастырский.

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Он добавил, что сеть сервисных центров практически восстановлена к довоенному периоду, за исключением временно оккупированных территорий и тех, где ведутся активные боевые действия.

"Сеть фактически была восстановлена к довоенному периоду. Единственное уточнение в отношении временно оккупированных регионов и там, где идут активные боевые действия, там не возможно сегодня проводить такую деятельность. Как пример, приведу цифры по перерегистрации транспортных средств, уже в течение этого времени, во время войны, 1 млн 100 тыс. операций было осуществлено через сервисные центры", - отметил Монастырский.

Напомним, на оккупированной Донетчине принимают документы от мариупольцев для оформления паспортов РФ.

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