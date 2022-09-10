Кроме того, зафиксировано 36 вылетов вражеских беспилотников.

За минувшие сутки враг нанес 13 ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки враг нанес 13 ракетных и 23 авиационных удара по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Великая Новоселка, Нескучное, Вольное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Ставок, Костромка и Безымянное", - говорится в сообщении.

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Кроме того, враг вел воздушную разведку с применением БпЛА. Зафиксировано 36 вылетов. Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Великая Писаревка Сумской области.

На других направлениях российские оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

Так, на Харьковском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотово, Борщевая; на Славянском направлении - в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Великая Камышеваха, Никольское, Дибровное; на Краматорском направлении - возле Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

Тем временем на Бахмутском направлении вражеские обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка, а на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Водяное, Карловка и Первомайское.

На Новопавловском направлении враг вел обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Великая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времовка, а на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Чаривное, Новоселка, Щербаки, Вольное Поле, Малиновка, Орехов, Новополь. На Южнобугском направлении противник продолжил обстрелы вдоль линии соприкосновения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Генштабе рассказали о ситуации на деоккупированных территориях. Туда уже возвращается Нацполиция, а саперы проводят разминирование.

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