Полицейские готовы противодействовать провокациям и проникновению диверсионно-разведывательных групп.

На освобожденных от российских оккупантов территориях восстановлена работа Нацполиции и проводится разминирование.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На освобожденных территориях деоккупированные громады возвращаются к жизни. Проводится разминирование местности. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят стабилизационные меры. Возобновлена работа Нацполиции. Полицейские фиксируют многочисленные преступления врага на украинской земле, готовы противодействовать провокациям и проникновению диверсионно-разведывательных групп. Местному населению немедленно оказывается вся возможная помощь, ведь оккупанты оставили после себя уничтоженную инфраструктуру, разрушенные дома мирных граждан и груды металлолома", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Генштаб заявил, что на Харьковском направлении украинские военные ведут успешное контрнаступление и за три дня продвинулись почти на 50 км.

В традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины в Харьковской области освободили более 30 населенных пунктов.

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