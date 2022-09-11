Коллаборанты сейчас находятся на территории Российской Федерации.

Самопровозглашенный мэр Изюма и его почет покинули город до начала взятия его силами ВСУ.

Об этом рассказал боец Национальной гвардии Украины – бывший депутат Изюмского городского совета Никита Каракай во время информационного телемарафона.

"У меня есть такая информация, что самопровозглашенному мэру города Изюм Соколову и его свите удалось эвакуироваться еще до начала взятия города нашими войсками", - рассказал он.

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По данным, коллаборанты находятся на территории Российской Федерации. Покидали город русские и коллаборанты быстро, побросали огромное количество техники и боеприпасов.

Справка УНИАН. Официальных заявлений Генштаба ВС Украины об освобождении Изюма еще не было.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освободили более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут освободить за 72 часа и Купянск - это важный логистический путь, обеспечивающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметно устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили более 52 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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