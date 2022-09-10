По словам президента, Украина всегда возвращается и сейчас мы это хорошо демонстрируем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда возвращается на оккупированные врагом земли, и сейчас мы это хорошо демонстрируем.

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения в конце 199-го дня войны, поздравляя Лиман и Днепр с днем этих городов.

По словам главы государства, возвращение украинского флага в город Лиман неизбежно.

Видео дня

"Лиман Донецкой области еще ждет наш флаг, и это неизбежно – Украина всегда возвращается. Мы это хорошо демонстрируем. Вся Донецкая область будет свободной, будет снова в безопасности и счастливой, как это и должно быть в Украине, должно быть везде на нашей земле. Вооруженные силы Украины и все, кто защищает наше государство, Силы специальных операций, наша разведка, спецслужбы, Нацгвардия, полиция вернут мир каждому уголку нашей страны, куда Россия принесла только горе и страдания. Мир будет, мир идет вместе с украинским флагом, вместе с нашими защитниками", - отметил Зеленский.

Обращаясь к днепрянам он подчеркнул, что их город и с 2014 года, и с 24 февраля сделал для украинской обороны столько, что история нашей победы – это одновременно и история Днепра.

"Это абсолютно заслуженно. Здоровье и жизнь тысяч украинских воинов спасены в Днепре. Сотни тысяч украинцев получили убежище и помощь в Днепре за годы войны. Фронт всегда чувствовал и чувствует поддержку днепрян. Я благодарю вас всех за это! И желаю вам всем, как и всем украинцам, одного – скорейшей победы", - сказал президент.

Как писал УНИАН, 10 сентября мэр Лимана рассказал о боях за контроль над городом.

Русские войска захватили Лиман в мае 2022 года. До этого враг несколько месяцев поливал плотным огнем гражданскую инфраструктуру. На момент оккупации город был полностью разрушен.

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