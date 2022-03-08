Эвакуированных разместили в детских садах Киева.

Из-за приближения активных боевых действий 6 и 7 марта из Пуща-Водицы в Оболонском районе Киева эвакуированы 520 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Эвакуированных разместили в детских садах Киева. Больные доставлены в больницы, часть жителей Пущи поселились у родственников в других районах Киева", - говорится в сообщении.

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