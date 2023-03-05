Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Основные усилия войска РФ в Украине сосредотачивают на наступлении на пяти направлениях.

Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, обстановка на этих направлениях следующая:

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на Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области;

на Бахмутском направлении РФ продолжает вести наступление, не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях российские войска совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области.

Как сообщалось, 5 марта россияне нанесли 23 авиационных и четыре ракетных удара, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, 5 марта российские оккупанты обстреляли село Понятовка в Херсонской области. Погибли три человека.

По состоянию на 18:50 5 марта в Украине объявляли четыре за день волны воздушной тревоги.