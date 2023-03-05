Основные усилия войска РФ в Украине сосредотачивают на наступлении на пяти направлениях.
Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, обстановка на этих направлениях следующая:
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- на Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области;
- на Бахмутском направлении РФ продолжает вести наступление, не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов;
- на Авдеевском и Шахтерском направлениях российские войска совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области.
Как сообщалось, 5 марта россияне нанесли 23 авиационных и четыре ракетных удара, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Напомним, 5 марта российские оккупанты обстреляли село Понятовка в Херсонской области. Погибли три человека.
По состоянию на 18:50 5 марта в Украине объявляли четыре за день волны воздушной тревоги.