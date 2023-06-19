Освобождение населенных пунктов в Запорожской области продолжается.

Украинские военные один за другим возвращают населенные пункты Запорожской области. В южной оперативной зоне побывал корреспондент ТСН Александр Моторный.

"Вся южная оперативная зона на самом деле горит. И, без преувеличения, горит круглосуточно. Речь идет фактически об участке фронта в более 200 км - от Каменского вплоть до Угледара. Здесь идут довольно интенсивные бои", - рассказал журналист.

Вражеская артиллерия с авиацией атакуют не только вдоль передовой, неоднократно буквально каждые сутки авиация РФ бьет по прифронтовым населенным пунктам и на Запорожье, и в Донецкой области.

Участок возле Орехового - это тот участок фронта, где сейчас продолжаются ожесточенные боевые действия. Силы обороны здесь давят на врага. Большой преградой на этом направлении на пути ВСУ становятся минные поля и смертельные взрывные ловушки, ими здесь засеяна почти вся передовая.

Также Моторный рассказал об освобождении защитниками Украины поселка Пятихатки, где бои продолжались трое суток, и вот сегодня официально сообщили о том, что населенный пункт свободен от оккупантов. Оттуда рашисты убегали, бросая технику.

Освобождение населенных пунктов во время контрнаступления ВСУ

В начале июня 2023 года украинские военные перешли в контрнаступление. Сейчас его начало подтвердили на южном направлении нашей страны, оккупантам дают прикурить в Запорожской области.

Как сообщила утром 19 июня заместитель министра обороны Анна Маляр, за две недели украинские защитники освободили восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

В тот же день было опубликовано видео с украинскими защитниками, которые освободили село Пятихатки в Запорожской области.

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