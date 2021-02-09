В Мариуполе умерла военнослужащая Ярослава Коляденко, у нее остался маленький сын.
Об этом сообщается на Facebook-странице Оратовской поселковой ОТГ.
"Оратовский поселковый совет выражает искренние соболезнования семье Булаевских (С. Оратовка) Галине Николаевне и Ивану Ивановичу, по поводу тяжелой и невосполнимой потери – смерти дочери Коляденко Ярославы Ивановны", - говорится в сообщении.
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Ярослава была 1992 года рождения, проходила военную службу по контракту в 56 отдельной механизированной бригаде в городе Мариуполь.
У нее остался 8-летний сын Кирилл.
Напомним, в январе 2021 года в районе ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк, ей было всего 29 лет.
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