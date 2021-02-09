Ярослава была 1992 года рождения, проходила военную службу по контракту в 56 отдельной механизированной бригаде в городе Мариуполь.

В Мариуполе умерла военнослужащая Ярослава Коляденко, у нее остался маленький сын.

Об этом сообщается на Facebook-странице Оратовской поселковой ОТГ.

"Оратовский поселковый совет выражает искренние соболезнования семье Булаевских (С. Оратовка) Галине Николаевне и Ивану Ивановичу, по поводу тяжелой и невосполнимой потери – смерти дочери Коляденко Ярославы Ивановны", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе из гранатометов обстреляли ряд позиций украинских военных

Ярослава была 1992 года рождения, проходила военную службу по контракту в 56 отдельной механизированной бригаде в городе Мариуполь.

У нее остался 8-летний сын Кирилл.

Напомним, в январе 2021 года в районе ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк, ей было всего 29 лет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко