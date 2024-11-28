Президент РФ считает, что Украина может изготовить какую-то "грязную бомбу".

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил применить "все средства уничтожения", если Украина получит ядерное оружие. Об этом он заявил на встрече альянса стран бывшего Советского Союза по вопросам безопасности в Астане (столица Казахстана), передает Sky News.

По словам президента РФ, его страна "не допустит этого".

"В этом случае мы примем и применим все, я хочу это подчеркнуть, а именно все средства поражения, которые есть в распоряжении России. Если кто-то что-то официально передаст, то это будет означать нарушение всех обязательств, взятых на себя в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. Ну, мы не допустим, чтобы это произошло с самой Украиной. Мы будем следить за каждым шагом того, что там происходит", - сказал Путин.

По словам диктатора, в Украине практически невозможно создать ядерное оружие, однако страна может изготовить какую-то "грязную бомбу".

Угрозы Путина - последние новости

Ранее российский диктатор Владимир Путин пригрозил ударить по "Центрам принятия решений" в Киеве. Он подчеркнул, что Минобороны РФ и Генштаб уже "подбирают цели" для поражения ракетой "Орешник" на территории Украины.

В то же время в МИД Украины отреагировали на такие угрозы Путина. В ведомстве отметили, что стоит обратить внимание на страну, где российский диктатор произнес такое заявление, а именно - на Казахстан.

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