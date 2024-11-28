Российский диктатор подчеркнул, что его страна не допустит появления ядерного оружия в Украине / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил применить "все средства уничтожения", если Украина получит ядерное оружие. Об этом он заявил на встрече альянса стран бывшего Советского Союза по вопросам безопасности в Астане (столица Казахстана), передает Sky News.

По словам президента РФ, его страна "не допустит этого".

"В этом случае мы примем и применим все, я хочу это подчеркнуть, а именно все средства поражения, которые есть в распоряжении России. Если кто-то что-то официально передаст, то это будет означать нарушение всех обязательств, взятых на себя в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. Ну, мы не допустим, чтобы это произошло с самой Украиной. Мы будем следить за каждым шагом того, что там происходит", - сказал Путин.

По словам диктатора, в Украине практически невозможно создать ядерное оружие, однако страна может изготовить какую-то "грязную бомбу".

Угрозы Путина - последние новости

Ранее российский диктатор Владимир Путин пригрозил ударить по "Центрам принятия решений" в Киеве. Он подчеркнул, что Минобороны РФ и Генштаб уже "подбирают цели" для поражения ракетой "Орешник" на территории Украины.

В то же время в МИД Украины отреагировали на такие угрозы Путина. В ведомстве отметили, что стоит обратить внимание на страну, где российский диктатор произнес такое заявление, а именно - на Казахстан.

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