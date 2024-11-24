Храпчинский подчеркнул, что в применение ядерного оружия он не верит.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что надо "остудить" наших западных партнеров относительно возможности применения Российской Федерацией ядерного оружия.

"На самом деле она маловероятна. Начнем с любимых персонажей Путина - Гундяев, Кадыров и другие представители российской власти, которые любят жизнь, покупают себе дорогие яхты, самолеты - все что угодно. Они любят жизнь и не будут с ней прощаться. Я более чем уверен, что Путину не дадут это сделать ни Индия, ни Китай, потому что это будет последнее, что он сделает", - сказал он в интервью Еспресо.

Храпчинский отметил, что не верит в применение ядерного оружия.

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"В Европе есть очень хорошая инициатива, о которой я неоднократно подчеркивал, - "Небесный щит Европы", это более 20 стран, которые входят в эту систему и создают защиту Европы от возможных поражений со стороны РФ. Эта система появилась в начале полномасштабного вторжения. То есть это показывает, что Европа понимает проблематику, поэтому она усиливается", - отметил аналитик.

По его мнению, Украина, по крайней мере та часть, которая находится в более-менее безопасном положении, то есть неприфронтовые пограничные участки, может быть закрыта за счет взаимодействия с этими странами. Он добавил:

"Об этом надо договариваться, потому что это не эскалация, а защита. Понимаем, что сейчас есть вопрос уже применения ракет, например, по территории Европы, возможно, Путин угрожал. Давайте вы передадите Украине несколько систем THAAD или Arrow и мы обеспечим на нашем участке защиту вашего воздушного пространства от возможных пролетов ракет на территорию Европы".

Храпчинский убежден, что надо говорить с Европой на равных, не просить, а объяснять, почему так оно должно работать.

Ядерные угрозы РФ

Президент Сербии Александар Вучич заверил, что кремлевский правитель Путин без колебаний применит ядерное оружие, если все другие варианты будут исчерпаны. Политик сказал, что угроза ядерного конфликта никогда не была большей, чем сейчас.

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