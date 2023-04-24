В Севастополе слышали звуки стрельбы из зенитной пушки, сообщили журналисты.

В ночь на понедельник, 24 апреля, в захваченном Россией Крыму - в Севастополе, около 3:30 было слышно два взрыва.

Взрывы звучали из района, в котором находятся воинские части, - недалеко от Стрелецкой бухты и Нахимовского училища, сообщили корреспонденты "Крым.Реалии". Журналисты добавили, что еще были слышны звуки стрелкового оружия и зенитной пушки.

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Взрывы в Севастополе - что сообщалось

Пособник российских оккупантов в захваченном РФ Крыму, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев пожаловался, что в ночь на 24 апреля была атака беспилотниками.

Псевдочиновник сообщил, что город атаковали надводными беспилотниками в 3:30. Развожаев утверждает, что один из дронов взорвался сам, а еще один - уничтожили силы противоподводно-диверсионное обеспечение. По его словам, в результате атаки дронами поврежденных объектов нет.

Напомния, 22 марта оккупационные власти Крыма сообщили об атаке надводными дронами и утверждали, что были ликвидированы три объекта.

Еще раньше - в конце октября прошлого года - СМИ узнали о взрывах в Севастопольской бухте. Тогда псевдовласти полуострова утверждали, что сбили дроны, которые атаковали российский флот. По сведениям журналистов, в результате атаки повреждены четыре корабля противника.

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