Российские ставленники отчитались об уничтожении одного БПЛА.

Оккупационные власти Севастополя заявили об атаке надводных беспилотников.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российский флот отбивает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде Севастополя. "Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", - написал он.

Позже он сообщил, что один дрон якобы уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны, второй взорвался сам. По его словам, никаких повреждений нет.

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Атаки дронов в Севастополе: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 марта оккупационные власти Крыма сообщили об атаке надводных беспилотников. Тогда они отчитались об уничтожении 3 объектов.

29 октября стало известно о взрывах в Севастопольской бухте. Тогда "власти" Крыма заявили о сбитии беспилотников, которые атаковали флот.

В сети сообщали, что в результате атаки были повреждены четыре корабля, в том числе "Адмирала Макарова". В России же заявили, что морской тральщик "Иван Голубец" получил "незначительные" повреждения.

Минобороны Российской Федерации обвинило в этой атаке украинских военнослужащих, которых якобы готовили британские специалисты.

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