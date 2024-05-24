Сейчас РФ активно готовится к развертыванию орбитального противоспутникового оружия.

Вооруженные Силы Украины в ночь на 23 мая нанесли очередной дальнобойный удар по оккупантам в Крыму с использованием баллистических ракет ATACMS.

Как отмечают эксперты Defence Express, целью ударов стал узел связи российских оккупантов между Алуштой и Сатерой. В большинстве источников этот объект указывается, как пункт дальней космической связи, который был построен "ОКБ МЭИ" еще в 60-х годах с целью обеспечения связи с космическими аппаратами, выполнявшими миссии на Луну, Венеру и Марс.

Кроме того, он также указывается, как "алуштинский филиал "ОКБ МЭИ", то есть часть этого конструкторского бюро, которое занимается системами космической связи с самого начала космической эры.

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Отмечается, что после оккупации Крыма этот объект вызвал больший интерес российских военных по сравнению с центром космической связи "Школьное" под Симферополем, который захватил "Роскосмос". Впоследствии антенна под Алуштой была модернизирована и активно использовалась. Также местные жители жаловались на усиление военной охраны и установку дополнительных заборов, которые препятствовали доступу к морю.

"На основе этого можно сделать крайне осторожное предположение, что речь идет о довольно специфическом объекте военного назначения. Но главным в этом остается вопрос смысла для Украины такого удара. При этом с расходом ракет, количество которых гарантирует не просто его поражение, а уничтожение, или, как минимум, вывод из строя на очень долго", - пишет Defence.

Как считают эксперты, речь может идти о фактическом участии Украины в "звездных войнах", потому что сейчас РФ, как официально говорят в Вашингтоне, активно готовится к развертыванию орбитального противоспутникового оружия. И в этих условиях удары по средствам космической связи могут иметь довольно важный смысл.

"Хотя в конце концов возможно найти и более банальное объяснение. Потому что такие объекты на курортном южном берегу Крыма всегда были очень интересны российскому генералитету, который приезжал туда под видом командировок - на бесплатный отдых", - отмечается в анализе.

Удар ВСУ по Крыму - что известно

В незаконно оккупированном Россией Крыму сегодня ночью подверглись ракетному обстрелу Симферопольский район и город Алушта. В РФ заявляют, что над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS.

В то же время тг-канал "Крымский ветер" сообщил, что по меньшей мере 6 баллистических ракет ATACMS попали в узел связи радиолокационных и противовоздушных сил РФ.

"На том месте стоит радиоантенна станции космического наблюдения и несколько зданий объекта. Именно по ним и был нанесен удар, где в тот момент находились высокопоставленные военнослужащие ВС РФ", - говорится в сообщении.

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