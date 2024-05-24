Захватчики, вероятно, стремятся рассредоточить свои войска и технику в Крыму.

Армия РФ начала эвакуацию своих военнослужащих из Джанкоя (север оккупированного Крыма), а также активно восстанавливает аэродромы в глубине полуострова.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на информацию, полученную от своих агентов в различных подразделениях ВС РФ.

"Российские войска начали эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя. Одновременно с этим активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизация аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в районе Феодосии) и Багерово (в районе Керчи)", — отмечает "АТЕШ".

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В то же время, партизаны уверены, что, несмотря на все усилия, оккупанты не смогут в скором времени построить для своих самолетов соответствующие закрытые укрытия. Причина - в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительного времени, которое требуется для возведения таких объектов.

"Действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму в преддверии новых успешных атак Сил обороны Украины", — уверены партизаны.

Удары по Крыму

Сегодня ночью подверглись ракетному обстрелу Симферопольский район и город Алушта (АРК Крым). "Губернатор" региона Сергей Аксенов заявил, что в результате удара погибли двое "случайных прохожих". Он также заявил, что в районе Алушты "зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения". В РФ утверждают, что над полуостровом сбиты три ракеты ATACMS, а морская авиация уничтожила в Черном море три безэкипажных украинских катера. Однако украинские Telegram-каналы пишут, что целью атаки под Алуштой стал объект связи в одной из воинских частей РФ в регионе. По данным партизан, поражен узел связи российских оккупантов (в/ч 28735) в селе Солнечногорское. Позднее канал "Крымский ветер" написал о пожаре в воинской части ФСБ в поселке Семидворье, который находится недалеко от Алушты. Уже появилась информация о том, что не менее 6 баллистических ракет ATACMS попали в узел связи радиолокационных и противовоздушных сил РФ.

Несколькими днями ранее сообщалось, что ВСУ мощным ракетным ударом превратили в металлолом российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 на аэродроме в Джанкое. По данным движения "АТЕШ", остатки оборудования долго оставались на территории аэродрома, что может свидетельствовать о проблемах с логистикой и управлением ресурсами противника.

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