Враг пытается тщательно защищать свои военные объекты на полуострове.

Во временно оккупированном Крыму есть несколько военных аэродромов, где дислоцируются российские самолеты, которые угрожают, в частности, югу Украины. По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павла Лакийчука, в Симферополе расположен аэродром Гвардейский, который является важной целью для Сил обороны и всегда играл большую роль для российских оккупантов. Как рассказал Лакийчук в эфире "Эспрессо", недавно там базировалась авиачасть 43-й Севастопольский отдельный морской штурмовой авиационный полк.

"Штурмовой - это для названия, на самом деле он был бомбардировочным. Он сейчас в Саках базируется и это тоже важная и опасная цель, а в Гвардейском сейчас дислоцируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС, в его составе самолеты Су-24 и Су-25... Это те же силы, которые бомбардируют нашу передовую линию, нашу оборону и города на юге. Поэтому, безусловно, на Гвардейское прилетало, прилетает и будет прилетать", - подчеркнул специалист.

Он отметил, что такие же важные объекты есть в других районах полуострова - в Саках, и в Севастополе, где военный аэродром Бельбек, на котором дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России.

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По словам Лакийчука, враг пытается тщательно защищать свои военные объекты в Крыму: когда Силы обороны Украины уничтожают или повреждают его средства ПВО, быстро появляются новые.

"Это естественно, что в Крыму - насыщенность противовоздушной обороной", - отметил Лакийчук.

Беспилотники массированно атаковали Крым и несколько регионов России - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 января в ряде городов России и оккупированном Крыму раздавались взрывы. Об атаке беспилотников известно в Воронежской, Курской, Саратовской и Липецкой областях. Также о работе ПВО сообщили местные власти Анапы и Новороссийска.

Российские мониторинговые и новостные каналы сообщают о как минимум нескольких десятках дронов, летящих на аннексированный Крым, Краснодарский край и Ростовскую область, и о стрельбе ПВО по ним. Движение на Крымском мосту было перекрыто.

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