В районе военного аэродрома "Гвардейское" возле Симферополя увеличилось количество С-400 и радиолокационных станций.

Россияне увеличивают количество систем ПВО в оккупированном Крыму, ослабляя другие участки фронта. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

Так, агенты партизан обнаружили в районе военного аэродрома "Гвардейское" возле Симферополя значительное увеличение систем ПВО, в частности, множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций.

Отмечается, что этот аэродром играет ключевую роль в обеспечении воздушной поддержки и снабжении российских войск на юге Украины, поскольку оккупанты активно используют его для базирования авиации и логистики в Крыму.

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"Мы отмечаем, что оккупанты перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, тем самым оголив другие участки фронта. Это демонстрирует уязвимость их обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных в Крыму", - говорится в сообщении.

Оккупированный Крым - новости

В начале января ВСУ сообщили о массовом уничтожении российских систем ПВО на юге. В частности, два ЗРК "Панцирь" были уничтожены на Херсонщине. Также был поражен вражеский ЗРК "Оса". Также в ОК "Юг" сообщили о поражении двух российских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия С-300.

Как отмечал военный эксперт Роман Свитан, возможной целью ВСУ является создание коридора для пролета ракет на Крым. Он добавил, что сейчас в Крыму находится около 150 стационарных военных объектов, которые могут стать целью для поражения украинскими ракетами. При этом, по словам эксперта, в Украине сейчас есть до десяти ракет, которые способны пройти российскую ПВО и добраться до Крыма.

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