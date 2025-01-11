Очевидцы говорят, что огонь и дым видны со стороны порта в Новороссийске.

В ночь на 11 января ряде городов России и оккупированном Крыму раздавались взрывы. Об атаке беспилотников известно в Воронежской, Курской, Саратовской и Липецкой областях. Также о работе ПВО сообщили местные власти Анапы и Новороссийска.

Российские мониторинговые и новостные каналы сообщают о как минимум нескольких десятках дронов, летящих на аннексированный Крым, Краснодарский край и Ростовскую область, и о стрельбе ПВО по ним.

Движение на Крымском мосту было перекрыто - об этом сообщает российский телеграм-канал, специализирующийся на сообщениях о ситуации на мосту и на подъездах к нему.

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Помимо целей в Крыму и южных регионах России украинские дроны, судя по сообщениям с российской стороны, атаковали цели в других областях.

В Воронеже и Курске произошли мощные взрывы, а в Крыму активизировалась противовоздушная оборона против беспилотников, количество которых, по данным украинских OSINT-групп, может превышать 120.

Многочисленные российские телеграм-каналы сообщают о налете дронов на районы Анапы и Новороссийска на черноморском побережье Краснодарского края.

Как пишут местные СМИ, в районе озера Бам (окрестность города) начался пожар. Предварительно был атакован порт. Там базируются носители "Калибров".

По словам жителей Новороссийска, над городом работает ПВО и были слышны взрывы. А в Анапе была запущена система оповещения в связи с работой ПВО.

Удары по территории РФ - последние новости

В ночь на 10 января дроны Службы безопасности Украины и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области. Сначала беспилотники СБУ "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект "пожаловал" "Нептун".

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