СМИ в последнее время все чаще пишут, что боевые действия могут перекинуться на территорию Крымского полуострова.

После позорного побега путинской армии с правого берега Херсонской области оккупанты всерьез обеспокоились судьбой аннексированного Крыма. Полуостров, судя по опубликованным журналистами фото, готовят к боевым действиям.

Как пишет "Радио Свобода", в Крыму приступили к строительству инженерных укреплений - возводится оборонительная линия из траншей, окопов, противотанковых пирамид и минных полей.

Некоторых обеспокоенных из-за вырытых траншей жителей пгт Черноморское успокаивают, что это - прокладка водопровода. Однако знающие уверяют: судя по снимкам, черноморские траншеи имеют характерную зигзагообразную форму. Так обычно выглядят рвы, создаваемые для обороны местности.

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Местные оккупационные власти фактически подтвердили, что окопы на берегу роют военные, и назвали это "комплексными практическими занятиями в масштабе воинской части по обеспечению безопасности военной службы в повседневной деятельности войск".

Журналисты отмечают, что возможно, необходимость рыть окопы на поселковом пляже связана с расположением вблизи военных объектов. Эту версию подтверждают и военные эксперты: по их информации, в Черноморском Россия хранит боеприпасы для зенитно-ракетных и береговых комплексов.

Кроме того, опасаясь "высадки украинского десанта", российские оккупанты строят береговые заграждения на пляже в окрестностях села Молочное Сакского района. Там же замечены "зубы дракона" - бетонные пирамиды для остановки тяжелой техники.

Предупредительные таблички о минировании территории появились на узкой перемычке между озерами Соленое (Тереклы) и Конрад, рядом с коттеджным поселком "Счастье у моря". А все потому, что поблизости находятся российские военные объекты.

Стоит напомнить, что именно в этой части полуострова находятся военный аэродром в поселке Новофедоровка, на котором летом произошла серия взрывов.

Также в сеть "слили" фото траншей на пляже в поселке Межводное Черноморского района.

"Похоже, что российская армия готовится к оборонительным действиям и на юго-западе полуострова. В последнее время жители Севастополя неоднократно видели на улицах тралы, перевозящие бетонные модули для сооружения долговременных огневых точек", — пишет "Радио Свобода".

Алексей Ефремов из Симферополя (имя изменено в интересах безопасности собеседника) считает, украинская армия не будет понапрасну рисковать жизнями простых солдат. Он убежден, что ВСУ смогут обойти эти окопы и "линии Аксенова".

Разговоры об освобождении Крыма

Россия оккупировала украинский Крым в марте 2014 года. Страны Запада не признали аннексию полуострова и ввели ряд санкций против РФ.

В конце ноября 2022 года советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина вернет полуостров через полгода.

Издание NBC News считает, что Украина имеет военный потенциал, чтобы вернуть себе Крым, но это может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия.

Украина освободит временно оккупированный Крым до конца лета 2023 года. Такой прогноз сделал генерал США в отставке Бен Ходжес.

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