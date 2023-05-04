Жителей Киевщины предупредили об угрозе обстрелов.

В ночь на четверг, 4 мая 2023 года, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Жителей Киевской области предупредили об угрозе обстрелов.

"Киевщина! Угроза вражеских обстрелов", – сообщили в ОВА.

Кроме того, сообщается, о звуках взрывов в Киеве. В КМВА заявили, что в столице работает ПВО. Также силы ПВО работают в Киевской области.

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По состоянию на 02:40 тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также на Луганщине и в Крыму.

Обновлено 02:50: Тревога также объявлена в Черкасской области.

"Суспильне" сообщает о взрывах в Одессе.

Обстрелы Украины со стороны РФ

В Посольстве США в Украине заявили о повышенной угрозе обстрелов со стороны РФ. Речь шла, в частности, о Киеве и Киевской области.

3 мая Россия обстреляла Херсонщину. В результате атак погибли 21 мирный житель, 48 человек получили ранения. Враг бил по супермаркету, АЗС, железнодорожному вокзалу и другим объектам.

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