Ночью враг попытался провести своеобразную комплексную атаку - дроны запускали небольшими группами.

Атака "Шахедов" по Украине в ночь на 4 мая была предусмотрена Силами обороны. Украинские военные предупреждали, что враг может применить, в том числе, дроны-камикадзе. Поэтому силы ПВО были готовы к оперативному реагированию, рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге в медиа-центре Украина-Одесса.

В то же время на этот раз РФ использовала новый маршрут БПЛА для атаки по Одессе. По словам Гуменюк, дроны типа Shahed-131/136 были выпущены, в частности, по Одесской области с направления Азовского моря по использованию особенностей ландшафта.

"Пытались запустить дроны необычным способом, через временно оккупированную территорию Херсонщины - обходной маневр для того, чтобы потом они вышли вдоль русла Днепра на север, по Киевщине и, в том числе, вдоль черноморского побережья, заходили на атаку с моря, в частности - по Одесскому району", - сказала Гуменюк.

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Гуменюк акцентировала, что Одесский район атаковали именно 15 дронов, 12 из которых были сбиты силами ПВО и мобильными огневыми группами. Она подтвердила, что произошло попадание по общежитию учебного заведения, но люди не пострадали. Из-за попадания произошел пожар, который охватил около 20 кв. м. Огонь быстро погасили спасатели.

По ее мнению, ночью произошла попытка врага провести своеобразную комплексную атаку - дроны запускали небольшими группами. Первая группа была направлена на отвлечение украинской ПВО, вторая - могла атаковать сами средства противовоздушной обороны, а третья - в таких случаях направляется на запланированные цели.

Также Гуменюк подтвердила, что враг пытается выдать эту атаку, как якобы месть за "нападение" на Кремль. "То, что это была месть, мы увидели на хвостовиках, которые нашли в местах ударов. Там было четко маркером обозначено, очевидно руками тех, кто запускал дроны, - "За Кремль", "За Москву" с использованием символики так называемой "СВО...", - рассказала Гуменюк.

В то же время она акцентировала на том, что реальная причина этой атаки и надписей, скорее, в том, чтобы переложить ответственность за квазиатаку, которую россияне демонстрируют миру. "Это также попытка продвигать запланированный ими нарратив, который вкладывался во все это. Что якобы Украина атакует далеко за пределами своей страны и за пределами своей компетенции", - считает руководитель пресс-центра.

Удар "Шахедов" по Украине 4 мая - что известно

В ночь на 4 мая во время воздушной тревоги в северных и южных регионах Украины Россией был осуществлен массированный пуск "Шахедов" по Киеву и Одессе. Силы ПВО обезвредили 18 из 24 ударных дронов. Сообщалось, что РФ снова выпускала беспилотники из Брянской области и с юга - через восточное побережье Азовского моря.

Над Киевом и областью уничтожены все цели. В то же время в Одессе "Шахед" ударил по общежитию одного из учебных заведений. Всего в Одесской области в эту ночь было уничтожено 12 из 15 БПЛА россиян.

В Воздушных силах пока не подтверждают применение Россией баллистических ракет, о чем утверждали в КМВА. По словам представителя ВВС Юрия Игната, главной целью таких атак остаются попытки РФ истощить запас ракет к системам ПВО.

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