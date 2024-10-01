Обстреляны торговые точки, где утром люди покупали или продавали продукцию.

Российские оккупанты атаковали рынок в центре Херсона, есть много погибших и пострадавших. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты атаковали рынок, который расположен в центре областного центра. "Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию", - рассказал чиновник.

Обновлено 10:24. По данным Херсонской областной прокуратуры, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска РФ нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по средности Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.

Видео дня

"В настоящее время известно, что в результате обстрела погибли семь гражданских - три женщины и четверо мужчин. Также ранены трое горожан, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

По информации Проскудина, предварительно известно о по меньшей мере восьми пострадавших.

"Предварительно, пять человек погибли, еще трое - ранены. Пострадавших доставили в медучреждение. Они - под наблюдением наших врачей", - подчеркнул Прокудин.

Он обнародовал видео, на котором зафиксированы последствия ужасной атаки. На земле - пострадавшие, погибшие, которые посещали рынок и работали там, разбросанные товары, разрушенные застройки.

Атаки РФ на гражданское население

Как сообщал УНИАН, 27 сентября, российская армия атаковала Одесскую область дронами, в результате чего погибли три человека, еще более десяти получили ранения. По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, под утро враг прибегнул к масштабному террору города Измаил. Российские дроны попали по жилому сектору - повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, машины.

В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров, погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадало 14 человек, среди которых - три ребенка - двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка.

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