На месте "прилета" работают профильные службы, отметил мэр Харькова.

Российские оккупанты в среду рано утром, 2 октября, запустили корректируемую авиационную бомбу по Киевскому району Харькова.

В областном центре прогремел взрыв, об этом в 4.23 сообщил мэр Игорь Терехов. Позже - в 5.12, чиновник уточнил, что есть "прилет" КАБа:

"...поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома".

По сведениям мэра, на месте "прилета" работают профильные службы, продолжается обследование. "К счастью, жертв нет", - добавил глава города.

Важные новости Харькова - что сообщалось

Российские оккупанты уже много раз обстреливали Харьков из различного вооружения, в том числе запускали по городу ракеты различных типов и дроны-камикадзе. Россияне впервые ударили по областному центру КАБами в конце марта. В результате вражеских ударов есть много пострадавших, жертв и разрушений.

В частности, 24 сентября противники запустили авиабомбы по четырем районам города, и попали в две жилые многоэтажки. Попадания зафиксированы в Салтовском и Киевском районах. В результате атаки погибли три человека, а также есть десятки пострадавших. В частности, пострадали 17-летняя девушка и 87-летняя женщина.

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