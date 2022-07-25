Из-за обломков БПЛА противника в медучреждение попали двое взрослых.

На Волыни из-за обломков БПЛА один человек погиб в селе Дубовое, а пятеро были госпитализированы, из них трое - дети.

Об этом в Telegram сообщил председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в видеообращении.

"Один человек погиб, пять человек госпитализированы - двое взрослых и трое детей. Всем была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Сейчас в медучреждении находится двое взрослых", - сообщил Погуляйко.

Напомним, сегодня на Волыни сбиты два БПЛА, обломки одного из них повредили частные дома.

Воздушное командование "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook отметило, что 25 июля на северо-западном направлении было обнаружено два вражеских БПЛА, которые пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и осуществляли воздушную разведку объектов в Волынской области. БПЛА были уничтожены.

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