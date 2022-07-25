В Волынской области один человек погиб в результате падения фрагментов вражеского БПЛА.

В Волынской области в понедельник, 25 июля, были взрывы, поскольку работала противовоздушная оборона.

ПВО сбило два беспилотника противника, в результате падения фрагментов БПЛА есть одна жертва и раненые, сообщил в Telegram глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

По данным чиновника, несколько пострадавших находятся в больнице.

"Сегодня, 25 июля, на Волыни были слышны взрывы. Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома...", - отметил Погуляйко.

Глава ОГА добавил, что все обстоятельства смертельного инцидента выясняют.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля - российские войска вторглись на нашу территорию с севера, востока и из оккупированного Крыма. Враги открывали огонь по гражданским и военным объектам. Противники пытались обстреливать и западную часть нашего государства.

4 апреля стало известно, что над Волынской областью была уничтожена вражеская воздушная цель.

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