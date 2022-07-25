БПЛА осуществляли воздушную разведку объектов.

В Волынскую область вражеские беспилотные летательные аппараты прилетели со стороны Беларуси.

Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"25 июля на северо-западном направлении было выявлено два вражеских БПЛА, которые пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и осуществляли воздушную разведку объектов в Волынской области", - сказано в сообщении.

На перехват БПЛА был поднят истребитель, также сработала украинская система противовоздушной обороны. Два вражеских БПЛА были уничтожены. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, на Волыни были сбиты два вражеских БПЛА. Обломки одного из беспилотников повредили частные дома, один человек погиб, несколько получили ранения.

Также 25 июля во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв.

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