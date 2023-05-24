Он опубликовал снимок поврежденного автомобиля.

В ночь на среду, 24 мая, в российском Белгороде прозвучали взрывы.

Около 23:30 местные Telegram-каналы написали, что в городе "громко" и опубликовали снимки, на которых можно увидеть столб дыма. Сообщается, что взрыв прозвучал в районе железнодорожного вокзала. Позже они сообщили об атаке беспилотного летательного аппарата.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что на проезжую часть с дрона сбросили взрывное устройство. "По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте", - написал он.

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Белгородская область сегодня: последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 мая бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" заявиле об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали целью операции "Легиона "Свобода России" и РДК создание "полосы безопасности".

По данным Министерества обороны, после этой атаки перед россиянами встал вопрос перегруппировки сил.

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