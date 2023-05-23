Маляр напомнила, что ответственность за происходящее под Белгородом на себя взяли граждане России.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что после последних событий в Белгородской области России перед россиянами встал вопрос о перегруппировке сил, которые были брошены на поле боя в Украину.

"Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для успокоения ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос", – отметила Маляр в комментарии "Украинской правде".

Кроме того, комментируя предположение о том, что события на Белгородщине могут быть частью информационно-психологической операции украинской стороны, Маляр напомнила, что ответственность на себя взяли граждане РФ.

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"Это может быть только их внутреннее дело", – подчеркнула заместитель министра обороны.

Ситуация в Белгородской области РФ

Утром 22 мая на территорию Белгородской области РФ зашли представители Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей главной целью назвали создание демилитаризованной зоны.

Из-за этих событий в тот же день в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции. Однако уже 23 мая на Белгородщине внезапно отменили режим КТО.

В американском Институте изучения войны подчеркнули, что прорыв под Белгородом застал РФ врасплох. Об этом свидетельствует, в частности, паника, беспокойство и отсутствие сплоченности в комментировании этих событий в России.

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