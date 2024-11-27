По его словам, у России заканчиваются ресурсы для хорошо обученной и хорошо оснащенной армии, но они полагаются на "мясные штурмы" и северокорейских военных.

Прошло уже почти три года с момента полномасштабного вторжения России в Украину, и сейчас многое изменилось к лучшему, но есть и моменты, которые вызывают серьезные опасения. Об этом действующий офицер ВВС США подполковник Джахара "Фрэнки" Матисек рассказал в интервью "Радио Свобода Европа".

По его словам, позитивным моментом является то, что сейчас у Европы больше единства в вопросах подготовки и оснащения украинских войск. В то же время, отмечает он, США на самом деле не очень активно участвуют в подготовке украинцев.

"Мы обучили всего около 20 000 человек. Так что любые представления о том, что США делают все для Украины, просто не соответствуют действительности", - говорит Матисек.

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Главным тревожным моментом сейчас офицер ВВ США называет введение северокорейских войск в войну, и слухи о том, что северокорейцы могут в итоге предоставить России до 100 000 военнослужащих, "вызывают серьезные опасения".

По его словам, у России заканчиваются людские ресурсы для хорошо обученной и хорошо оснащенной армии для проведения эффективных операций.

"Поэтому им приходится полагаться на "мясные" штурмы, и эти "мясные" штурмы работают, пока, с российской точки зрения, эти люди все равно считаются расходным материалом", - отмечает он.

Он объясняет, что стратегия россиян состоит в том, чтобы заставить украинцев обнажить свои оборонительные сооружения, чтобы отразить "мясные штурмы".

"Тем временем российские ВДВ, которые, очевидно, сравнительно лучше, чем большинство российских войск, могут использовать точный огонь, чтобы медленно уничтожать украинскую оборону", - говорит Матисек.

Он также обеспокоен тем, что россияне продолжают наступать и захватывать новые территории, особенно на востоке Украины.

"И остается большой вопрос, удалось ли Москве достичь своих целей по ослаблению западной политической поддержки продолжения этой войны, особенно учитывая, что мы не знаем, что будет делать новая администрация Трампа", - отмечает он

Война в Украине - новости

Как заявил командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, россияне планируют двигаться вперед и будут пытаться захватить как можно больше территорий, а не ограничатся Донбассом. Он также отметил, что у противника тоже есть проблема с личным составом, но у них большое количество молодых бойцов.

В октябре этого года руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что Украина может провести новое контрнаступление в 2025 году, если получит достаточно западной техники и разрешение на глубокие удары по РФ.

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