Военно-политическим обозреватель Александр Коваленко рассказал об условиях контрнаступления ВСУ.

Если есть планы на контрнаступление, то такие планы требуют тишины, подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Об этом он сказал во время стрима в студии проекта "Говорит большой Львов", комментируя возможность и условия для контрнаступления Украины.

Так, он комментировал слова Главнокомандующего Александра Сырского, что "победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне", поэтому украинские войска должны контратаковать. Как отметил Коваленко, украинские силы сейчас находятся в обороне в соответствии с принятой в 2023 году стратегии.

"Мы находимся в том положении, в котором была выбрана наша лучшая позиция - оборонительная позиция", - пояснил эксперт.

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Коваленко выразил убеждение, что тему контрнаступления может озвучивать именно главнокомандующий и тогда, "когда он считает это целесообразным".

"Потому что мы помним, как в 2023 году многие начали говорить о контрнаступлении, все начали дискутировали, рассматривали различные варианты, направления, какие силы, средства, какая область, какой район, город будет освобожден и так далее. И чем это все закончилось? Поэтому если есть планы на контрнаступление, то все же такие планы требуют тишины", - отметил эксперт.

По мнению Коваленко, перспективы выхода ВСУ из оборонительного ведения боевых действий в ближайшее время нет.

"До инаугурации Дональда Трампа как минимум силы обороны Украины будут находиться именно в состоянии обороны. После инаугурации будем смотреть уже по обстоятельствам. И важнейшим еще аспектом является то, в каком состоянии будут российские войска. Потому что сколько бы они не демонстрировали свои "орэшники", "не имеющие аналогов в мире" какие-то танки на каких-то выставках, но факт остается фактом - они истощены. Они истощаются. И в этом году было даже несколько месяцев, когда их мобилизационный потенциал ежемесячный не позволял компенсировать потери за месяц в "ноль" и "в плюс". У них была компенсация потерь "в минус", - отметил эксперт.

Поэтому, по словам Коваленко, фактически враг находятся на грани истощения и 2025 год открывает много возможностей для Украины.

"Но многое будет зависеть от того, какие первые шаги будет делать Дональд Трамп и, соответственно, как будет происходить взаимодействие наших международных партнеров с Украиной, какие будут ответы, насколько быстрые будут ответы на все наши запросы", - подчеркнул он.

В прошлом году летом Украина провела контрнаступление, но оно не удалось в полной мере из-за запоздалых поставок военной техники со стороны союзников. Затягивание с поставками оружия оттянуло начало наступления до июня, что дало россиянам достаточно времени для подготовки обороны.

В октябре этого года руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что Украина может провести новое контрнаступление в 2025 году, если получит достаточно западной техники и разрешение на глубокие удары по РФ.

На днях блогер и военнослужащий Кирилл Сазонов сообщил, что Главнокомандующий Александр Сырский встретился "в узком кругу" с теми, кто много пишет о боевых действиях и ситуации на фронте. Состоялся откровенный разговор, большая часть которого останется офф-рекордс. Сазонов информировал, что на встрече говорили об общей ситуации на фронте, в первую очередь на Покровском и Кураховском направлениях.

"Позиция Александра Сырского: должны остановить противника. Но Победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто - увидите", - написал Сазонов.

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