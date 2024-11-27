По его словам, ранее он думал, что оккупанты захватом тех областей, которые они считают так называемой частью России.

Российские оккупационные войска планируют двигаться вперед и будут пытаться захватить как можно больше территорий, а не ограничатся Донбассом. Об этом в эфире "Эспрессо" заявил командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

"Россияне активно штурмуют наши позиции. И, можно сказать, что они хотят захватить не только Донецкую область, не только Донбасс, а продвигаться и дальше. Раньше я думал, что их желание ограничится лишь захватом тех областей, которые они считают так называемой частью России, согласно их конституции. Однако теперь я уверен, что они планируют двигаться вперед и будут пытаться захватить как можно больше территории. Однако Силы обороны Украины постоянно работают на всех фронтах, чтобы этого не произошло, нанося большие потери врагу и не позволяя ему захватить нашу землю", - сказал военный.

По его словам, сейчас в рядах ВСУ наблюдается значительный дефицит личного состава. По мнению Отченаша, это одна из самых больших проблем нашей армии, поскольку от количества людей, готовых защищать нашу страну, зависит многое.

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"Мы заметили, что у противника тоже есть проблема с личным составом, но у них большое количество молодых бойцов, гораздо более активных и энергичных. То есть это ребята, которые в 25 лет подписывают контракт", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, оккупанты в городе Часов Яр (Донецкая область) пробуют различные тактики для того, чтобы пересечь канал Северский Донец, количество штурмов увеличивается.

В последнее время к основным горячим направлениям фронта добавилась Большая Новоселка. Это важный опорный пункт обороны и логистический хаб линии обороны ВСУ.

Военный 109 батальона ВСУ, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов прогнозирует тяжелые времена для Покровска ближе к Новому году.

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