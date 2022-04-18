Железнодорожники призвали коллег по госсектору к сплоченности и четкой коммуникации.

Для пересечения границы со странами ЕС необходимо иметь загранпаспорт - Укрзализныця ожидает обновленные правила от Государственной пограничной службы Украины.

Об этом говорится в сообщении УЗ в Telegram.

"Исключения возможны на усмотрение пограничников при условии наличия других документов, удостоверяющих личность, и наличия боевых действий в регионе, из которого следует пассажир. Поскольку Укрзализныця не получала от ГПСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины, ожидаем от коллег более четких объяснений относительно недопуска беженцев без загранпаспортов", - отмечают в УЗ.

"Для железнодорожников основная миссия с 24 февраля - спасение и доставки десятков тысяч людей из-под линии обстрела до безопасных мест. Важно предоставлять каждому пассажиру гарантию того, что он доберется до места назначения. Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее", - добавили в компании.

Железнодорожники призвали коллег по госсектору к сплоченности и четкой коммуникации во всем, что касается спасения украинцев.

"Пассажиров просим внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГПСУ", - добавили в УЗ.

Ранее в сети сообщали, что Государственная пограничная служба Украины не пропускает людей через государственную границу Украины, убегающих от войны граждан и у которых нет биометрического загранпаспорта. Такое решение приняли в частности на контрольно-пропускном пункте Порубное - Сирет.

Напомним,"Укрзализныця" отстроит разрушенную оккупантами площадь в Тростянце.

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