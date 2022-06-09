Ирина Венедиктова отметила, что их задержание должно быть направлено только на предотвращение их дальнейшей участия в боевых действиях.

Украина расследует вынесение смертного приговора британцам и марокканцу псевдосудом "ДНР".

Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, согласно Женевским конвенциям, Эйден Эслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун пользуются иммунитетом комбатантов и как военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях.

Она подчеркнула, что их задержание должно быть направлено только на предотвращение их дальнейшего участия в боевых действиях.

"Кроме того, ни один военнопленный не может быть осужден без защиты и без помощи квалифицированного адвоката или защитника. Это основной принцип права на справедливый суд, которое действует как в мирное, так и в военное время. Более того, в современном европейском пространстве смертная казнь рассматривается как неприемлемая форма наказания, несовместимая с основными правами, правом на жизнь и правом не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", - подчеркнула генпрокурор.

По ее словам, фальшивый приговор Эслину, Пиннеру и Саадуну - это "ничто иное, как нарушение и издевательство над предусмотренными международным гуманитарным правом и международным правом прав человека обязательствами России как оккупационного государства".

"Россия в очередной раз демонстрирует свою отчужденность от системы, основанной на правилах, и вопиющее пренебрежение самой основой верховенства права. Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и будет принимать все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них", - добавила Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, так называемый "Верховный суд" незаконной вооруженной группировки "ДНР", подконтрольной Кремлю, осудил трех пленных иностранцев, которые воевали в составе Вооруженных сил Украины, к смертной казни. Речь идет о двух британцах - Шоне Пиннере и Эйдене Эслине, а также гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Все они подписали контракты с ВСУ до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В МИД Украины заявили, что пленные иностранцы пользуются правами военнопленных, потому что подписали контракты с Вооруженными силами Украины.

"Все иностранцы, которые воюют на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. И согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов", - так прокомментировал ситуацию представитель МИД Украины Олег Николенко.