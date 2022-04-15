"Выход еще есть": Минобороны потроллило Черноморский флот после уничтожения "Москвы"

Министерство обороны Украины потроллило Черноморский флот РФ после успешного уничтожения крейсера "Москва" и напомнило его командованию об "альтернативном" выходе для военных кораблей.

Об этом говорится в твите МО Украины.

"Министерство обороны Украины напоминает ВМС России, что черноморские проливы закрыты только для входа. Часть вашего флота, которая остается на плаву, все еще имеет выход", – говорится в публикации.

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря у российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построенный в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получившем название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

Вас также могут заинтересовать новости: