Россия дорого платит за любые успехи на фронте.

Экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза считает, что правитель РФ Владимир Путин ищет пути деэскалации. По его мнению, сейчас ведутся переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве Катара о прекращении нападений на энергетическую инфраструктуру друг друга.

"По моему мнению, Украине крайне необходимо получить разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow в глубине российской территории. Недавняя атака в Тверской области в городе Торопец ударом беспилотника вызвала огромные взрывы по всему городу. Уничтожение складов баллистических ракет, планерных бомб и других боеприпасов явно повлияло на способность России осуществлять атаки с применением этого оружия на территорию Украины. Сможет ли Украина достичь подобного успеха с ракетами ATACMS и Storm Shadow, еще предстоит выяснить", - рассказал дипломат в эфире Эспрессо.

По словам Брайзы, представляется логичным, что поскольку ВСУ смогли достичь значительных результатов благодаря дронам, которые легко сбить, то баллистические и крылатые ракеты позволят сделать больше и потенциально ослабить способность России продолжать войну.

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"По данным британской военной разведки со ссылкой на украинский Генеральный штаб, Россия теряет более 1100 солдат ежедневно убитыми или ранеными, а по состоянию на сегодня она понесла около 610 000 человеческих потерь. Такой уровень потерь является неприемлемым в долгосрочной перспективе. Хотя Путин может продолжать бросать людей в бой, эти силы недостаточно квалифицированы и недостаточно подготовлены. На востоке Украины наступление на Покровск имеет большое значение, и если Покровск будет захвачен, это станет серьезным ударом по операциям Украины в регионе", - добавил он.

Несмотря на это Брайза считает маловероятным, что Кремль сможет воспользоваться любыми прорывами на востоке из-за недостатка необходимого вооружения и людей. Даже если Путин демонстрирует уверенность, по мнению дипломата, маловероятно, что Россия способна завершить войну на своих условиях.

"В августе в СМИ появились предположения о переговорах между Россией и Украиной о прекращении нападений на энергетическую инфраструктуру друг друга, вероятно, при посредничестве Катара. Я думаю, что эти переговоры все еще продолжаются. Хотя Путин, возможно, не хочет, чтобы выглядело так, будто он уступает украинскому давлению после вторжения Украины в Курск. Однако тот факт, что эти переговоры продолжаются, свидетельствует о том, что Путин ищет пути деэскалации, учитывая высокую цену, которую платит Россия, даже если Путин и делает вид, что готов идти на любые жертвы", - подытожил Брайза.

Война в Украине - последние новости

DeepState сообщил, что Силы обороны восстановили позиции возле Железнянского Донецкой области и продвинулись возле Камышевки в Курской области РФ.

Силы обороны Украины продолжают поражать крупные склады с боеприпасами на территории Российской Федерации. Цель этих атак - в частности, сократить возможности оккупантов атаковать гражданские объекты в Украине. Российское командование "уже дало приказ на Донецком направлении начинать экономить боеприпасы".

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