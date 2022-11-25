Ракеты попали рядом с больницей, люди не пострадали.

Ночью враг снова атаковал пригород Запорожья, ракеты попали рядом с больницей.

"Враг снова атаковал пригород Запорожья. На этот раз ракеты попали рядом с больницей. К счастью люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон. Что поделаешь - твари! Все отстроим и сделаем лучше! Главное берегите себя и своих близких!", - в своем Telegram сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Утром Старух добавил, что ракетная атака РФ повторилась. Обстоятельства удара выясняются.

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"Российские уроды в очередной раз за сутки попали ракетой в пригород Запорожья. Обстоятельства выясняются. Детали впоследствии", - добавил Старух.

Обновлено в 7:53: Утром оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района, сообщил в Telegram секретарь Запорожского областного совета Анатолий Куртев.

"Утром Запорожье слышало мощный взрыв. Это российские террористы снова стреляют по мирным объектам. На этот раз они попали в объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района. В самом Запорожье в настоящее время прилеты не зафиксированы. Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - сообщил он.

Ситуация на Запорожье

Русские войска активизировали обстрелы прифронтовых городов и сел на Харьковщине, Запорожском и Херсонском направлениях. При этом оккупанты препятствуют выезду украинцев с оккупированной территории в Запорожье.

На протяжении последних дней в регионе есть жертвы среди гражданского населения. 22 ноября в Орехове из-за обстрела россиянами очереди за хлебом погиб соцработник, еще два человека получили ранения.

23 ноября российские оккупанты обстреляли ракетами родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожской области, погиб младенец.

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