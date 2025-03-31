Он обратил внимание на последние потери оккупантов в автотранспорте.

Россия может себе позволить применять на фронте способ долгого давления, но показатель уничтоженного автомобильного транспорта свидетельствует об истощении технического ресурса.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный обозреватель Денис Попович. Он обращает внимание на цифры российских потерь за последние два месяца. В феврале оккупанты потеряли около 3500 единиц различного автомобильного транспорта, а в марте, как прогнозирует он, это количество только возрастет:

"Это свидетельствует о том, что они штурмуют на автомобилях. Это, кстати, очень заметно, на Покровском направлении. Там даже дело до самокатов доходит. Но это же не от хорошей жизни такое происходит. Нет бронированной техники, ее недостаточно".

По словам Поповича, это свидетельствует о том, что человеческий ресурс у России есть, а вот технический - исчерпывается и истощается. В то же время он обратил внимание на то, что РФ отчитывается о ежемесячном рекрутинге около 30-40 тысяч контрактников, тогда как потери ее армии, согласно данным украинского Генерального штаба, составляют около 30 тысяч солдат в месяц.

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"Да, они способны покрыть свои потери, но это будет под ноль. А под ноль нельзя, чтобы проводить наступательные действия. Значит надо проводить мобилизацию и значительно увеличивать войска, чтобы решительно наступать. Отсюда можем сделать вывод, что они действительно могут готовить что-то (наступательные операции, - УНИАН) на разных направлениях. Но какой будет результат?" - резюмировал эксперт.

Война в Украине

Ранее аналитики американского Института по изучению войны пришли к выводу, что оккупационная армия Российской Федерации хочет активизировать наступления на нескольких направлениях фронта.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

На днях в ОСУВ "Хортица" рассказали, что солдаты захватнической армии начали активнее использовать на фронте мотоциклы, квадроциклы и багги. На один из штурмов они отправились на 40 мотоциклах.

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