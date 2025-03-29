Такая тактика позволяет оккупантам быстрее приближаться к украинским позициям и частично избегать ударов дронами, отметили в ОСГВ "Хортица".

Россияне начали активнее использовать мотоциклы на фронте в Украине, рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Наблюдается тенденция усиления роли легкой техники... На одном из наших направлений была атака с применением 40 мотоциклов", - сказал он.

Кроме мотоциклов, оккупанты используют квадроциклы, багги и другой легкий транспорт, который помогает быстро перемещать личный состав, добавил Трегубов.

Видео дня

По его словам, такая тактика позволяет россиянам быстрее приближаться к украинским позициям и частично избегать ударов дронами.

"Сам переход к активному использованию мототехники – это странно, раньше такого не было. Именно за зиму мы начали это наблюдать. Также нововведением за зиму можно назвать использование антидроновых сеток. Мы тоже их используем, но пока в ограниченном количестве", - поделился военный.

Напомним, летом прошлого года в The New York Times со ссылкой на украинских командиров и солдат писали, что Россия для наступления массово применяет "дикую" тактику налетов на мотоциклах.

Тогда отмечалось, что такие налеты составляли около половины всех атак на некоторых участках фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: