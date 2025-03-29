Россияне начали активнее использовать мотоциклы на фронте в Украине, рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
"Наблюдается тенденция усиления роли легкой техники... На одном из наших направлений была атака с применением 40 мотоциклов", - сказал он.
Кроме мотоциклов, оккупанты используют квадроциклы, багги и другой легкий транспорт, который помогает быстро перемещать личный состав, добавил Трегубов.
По его словам, такая тактика позволяет россиянам быстрее приближаться к украинским позициям и частично избегать ударов дронами.
"Сам переход к активному использованию мототехники – это странно, раньше такого не было. Именно за зиму мы начали это наблюдать. Также нововведением за зиму можно назвать использование антидроновых сеток. Мы тоже их используем, но пока в ограниченном количестве", - поделился военный.
Напомним, летом прошлого года в The New York Times со ссылкой на украинских командиров и солдат писали, что Россия для наступления массово применяет "дикую" тактику налетов на мотоциклах.
Тогда отмечалось, что такие налеты составляли около половины всех атак на некоторых участках фронта.