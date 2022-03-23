Уже традиционно, день за днем, на этом направлении враг теряет свои самолеты.

Сегодня, 23 марта, украинские средства противовоздушной обороны сбили еще два российских самолета.

Об этом сообщает воздушное командование "Восток". Отмечается, что юго-восточный регион "становится второй Чернобаевкой" для российской авиации.

"Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил. Уже традиционно день за днем на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром 23 марта воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, которые несли смерть мирным городам", – говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ за сутки устроили российским оккупантам настоящее "безумное небо". В частности, было сбито 6 самолетов противника, один вертолет, беспилотных летальных аппаратов – 5 и 5 крылатых ракет.

За неполный месяц войны враг потерял уже треть своих самолетов. В то же время в последнюю неделю фиксируется все меньше задержанных летчиков. Это может означать, что перед вылетом их лишают возможности катапультироваться, чтобы спастись.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины отчитались о ситуации на всей линии фронта. Наши защитники сдерживают продвижение врага, в отдельных направлениях заставляют противника отойти. Режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

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