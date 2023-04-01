Украинской воины показали возможный "прилет" по территории завода АЗОМ.

Украинские защитники показали мощное попадание по скоплению сил оккупантов на территории Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ) в Бахмуте, которое, вероятно, удалось осуществить ракетой "Точка-У".

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram. В кадре виден масштабный "прилет", сила которого удивила даже бойцов ВСУ.

"Это было красиво. Точечка наша", - говорит один из них.

Вдохновившись "работой" ракеты по оккупантам другой украинский солдат с юмором отвечает: "Заказывай вторую".

Оккупанты захватили завод АЗОМ в Бахмуте

Напомним, 28 марта аналитики американского Института изучения войны (ISW) констатировали, что армии РФ удалось занять две трети украинского города Бахмут (Донецкая область).

В частности, сообщалось о вероятном захвате цехов Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ) боевиками ЧВК "Вагнер", который находится в северной части города. Также отмечалось, что им удалось продвинуться в промзону на юг.

Уже сегодня аналитики сообщили о тактических успехах ВСУ в Бахмуте. Учитывая геолокационные кадры можно говорить, что армии Украины удалось вернуть утраченные позиции к югу от Ивановского, говорят там.

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