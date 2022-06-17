Вооруженные силы Украины нанесли удар по россиянам во временно оккупированной Новой Каховке. Они обстреляли вражескую базу, где находилась техника и, вероятно, личный состав армии РФ.
Сообщения о взрыве в населенном пункте начали поступать вчера, 16 июня. Затем в местных Telegram-каналах появились снимки и видео с места события. По ним издание "Милитарный" определило, где находилась база рашистов, и каким оружием нанесли удар.
Оккупанты располагались на территории мебельной фабрики в Новой Каховке. На фотографиях заметно, что благодаря точному попаданию удалось уничтожить как минимум несколько единиц техники.
Удар, скорее всего, совершили с использованием "Точки-У". Элемент ракеты, максимальная дальность которой составляет 120 километров, запечатлен на одном из кадров.
Напомним, 14 июня украинские защитники уничтожили в Новой Каховке склад с боеприпасами и центр ремонта техники оккупантов. Снаряды детонировали с обеда и до позднего вечера.
На текущий момент ВСУ проводят наступательные действия на Херсонщине. Благодаря этому вчера, 16 июня, россияне понесли значительные потери в регионе.
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