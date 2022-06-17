На фото и видео с места событий видны последствия обстрела.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по россиянам во временно оккупированной Новой Каховке. Они обстреляли вражескую базу, где находилась техника и, вероятно, личный состав армии РФ.

Сообщения о взрыве в населенном пункте начали поступать вчера, 16 июня. Затем в местных Telegram-каналах появились снимки и видео с места события. По ним издание "Милитарный" определило, где находилась база рашистов, и каким оружием нанесли удар.

Оккупанты располагались на территории мебельной фабрики в Новой Каховке. На фотографиях заметно, что благодаря точному попаданию удалось уничтожить как минимум несколько единиц техники.

Удар, скорее всего, совершили с использованием "Точки-У". Элемент ракеты, максимальная дальность которой составляет 120 километров, запечатлен на одном из кадров.

Напомним, 14 июня украинские защитники уничтожили в Новой Каховке склад с боеприпасами и центр ремонта техники оккупантов. Снаряды детонировали с обеда и до позднего вечера.

На текущий момент ВСУ проводят наступательные действия на Херсонщине. Благодаря этому вчера, 16 июня, россияне понесли значительные потери в регионе.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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