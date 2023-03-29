По мнению аналитиков, оккупанты захватили территорию АЗОМа

Оккупанты за последнюю неделю захватили еще примерно пять процентов территории Бахмута, и теперь занимают около 65% территории города, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ISW пишет, ссылаясь на геолоцированные видео, что с юга части ЧВК "Вагнер" продвинулись до самого центра, до рынка и Дворца культуры, расположенного рядом со зданием горсовета.

На северо-западе города ЧВК "Вагнер" полностью захватили территорию АЗОМ - завода по обработке цветных металлов - и продвинулись в промзону южнее.

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Площадь Бахмута составляет чуть больше 40 кв.км, таким образом, 5% территории города - это около двух квадратных км.

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Согласно сводке Генштаба на утро 29 марта, рашисты продолжили атаковать Бахмут, но атаки удачно отбиты. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

Накануне американский Институт изучения войны констатировал продвижение россиян в Бахмуте - с юга до центра и на северо-западе города. В штурме Бахмута наемникам из ЧВК "Вагнер" помогают регулярные части российской армии.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, отметил, что украинские военнослужащие удерживают Бахмут вопреки "различным терминам и прогнозам. Главное задание - истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери.

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